Посольство США предупредило об угрозах терактов в столице Азербайджана
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Посольство США в Баку предупредило об угрозах терактов против американцев и иностранных граждан в столице Азербайджана. Об этом говорится в сообщении американского дипломатического учреждения, передает УНН.
“Посольство США в Баку получило достоверные сообщения о потенциальных террористических атаках и похищениях граждан США и иностранных граждан в Баку, в том числе против отелей, таких как Marriott Absheron, а также потенциально в других местах в Баку. Гражданам США рекомендуется проявлять повышенную осторожность в местах, где могут собираться американцы и иностранцы”, — говорится в сообщении.
В частности, американцам и иностранцам дали следующие советы:
— будьте осторожны и сохраняйте бдительность;
— избегайте скопления людей;
— будьте бдительны в местах, которые посещают иностранцы;
— следите за местными новостями.
Как сообщал УНН, Госдеп США также предупредил о возможных терактах в Турции.