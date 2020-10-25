Посольство США предупредило об угрозах терактов в столице Азербайджана

“Посольство США в Баку получило достоверные сообщения о потенциальных террористических атаках и похищениях граждан США и иностранных граждан в Баку, в том числе против отелей, таких как Marriott Absheron, а также потенциально в других местах в Баку. Гражданам США рекомендуется проявлять повышенную осторожность в местах, где могут собираться американцы и иностранцы”, — говорится в сообщении.

В частности, американцам и иностранцам дали следующие советы:

— будьте осторожны и сохраняйте бдительность;

— избегайте скопления людей;

— будьте бдительны в местах, которые посещают иностранцы;

— следите за местными новостями.

Как сообщал УНН, Госдеп США также предупредил о возможных терактах в Турции.