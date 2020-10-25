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Посольство США попередило про загрози терактів у столиці Азербайджану

Посольство США попередило про загрози терактів у столиці Азербайджану

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Посольство США в Баку попередило про загрози терактів проти американців та іноземних громадян у столиці Азербайджану. Про це йдеться в повідомленні американської дипломатичної установи, передає УНН.

“Посольство США в Баку отримало достовірні повідомлення про потенційні терористичні атаки та викрадення громадян США та іноземних громадян у Баку, в тому числі проти готелів, таких як Marriott Absheron, а також потенційно в інших місцях в Баку. Громадянам США рекомендується проявляти підвищену обережність у місцях, де можуть збиратися американці та іноземці”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, американцям та іноземцям надали наступні поради:

— будьте обережні та зберігайте пильність;

— уникайте скупчення людей;

— будьте пильні в місцях, які відвідують іноземці;

— стежте за місцевими новинами.

Як повідомляв УНН, Держдеп США також попередив про можливі теракти в Туреччині.

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