Посольство США попередило про загрози терактів у столиці Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Посольство США в Баку попередило про загрози терактів проти американців та іноземних громадян у столиці Азербайджану. Про це йдеться в повідомленні американської дипломатичної установи, передає УНН.
“Посольство США в Баку отримало достовірні повідомлення про потенційні терористичні атаки та викрадення громадян США та іноземних громадян у Баку, в тому числі проти готелів, таких як Marriott Absheron, а також потенційно в інших місцях в Баку. Громадянам США рекомендується проявляти підвищену обережність у місцях, де можуть збиратися американці та іноземці”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, американцям та іноземцям надали наступні поради:
— будьте обережні та зберігайте пильність;
— уникайте скупчення людей;
— будьте пильні в місцях, які відвідують іноземці;
— стежте за місцевими новинами.
Як повідомляв УНН, Держдеп США також попередив про можливі теракти в Туреччині.