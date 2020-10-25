Держдеп США попередив про можливі теракти в Туреччині проти американців та іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Посольство США у Туреччині має “достовірну” інформацію про можливі теракти та викрадення американців по всій країні. Про це з посиланням на заяву Держдепартаменту США пише “Голос Америки”, передає УНН.
“Місія США в Туреччині отримала достовірну інформацію про потенційні терористичні атаки та викрадення громадян США та іноземців у Стамбулі, зокрема у приміщенні Генерального консульства США в Туреччині, а також потенційно інших локаціях по всій країні”, — йдеться у повідомленні.
У Держдепартаменті США попередили про необхідність підвищеної обережності “там, де можуть збиратися американці або іноземці, зокрема у великих офісних будівлях чи в офісних центрах”.
Яку саме терористичну організацію підозрюють у підготовці цих терактів, невідомо. Проте речниця Держдепу США повідомила, що заяву зробили через аналіз поточного стану безпеки в Туреччині.
“Ми вдячні турецькому уряду за підтримку у гарантуванні безпеки американських громадян, які проживають у Туреччині, а також турецьких громадян, які відвідують наші посольства та консульства”, — заявила вона.
Додається, що останнім часом США та Туреччина проявляли напругу у відносинах. Зокрема країни мають різні погляди щодо ситуації навколо Нагірного Карабаху. Крім того, Вашингтон незадоволений випробуваннями Туреччиною російської зенітно-ракетної системи великого і середнього радіусу дії С-400.
Як повідомляв УНН, у столиці Афганістану через теракт загинули 10 людей, десятки поранені.