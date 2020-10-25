Госдеп США предупредил о возможных терактах в Турции против американцев и иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Посольство США в Турции имеет “достоверную” информацию о возможных терактах и похищениях американцев по всей стране. Об этом со ссылкой на заявление Госдепартамента США пишет “Голос Америки”, передает УНН.
“Миссия США в Турции получила достоверную информацию о потенциальных террористических атаках и похищениях граждан США и иностранцев в Стамбуле, в частности, в помещении генерального консульства США в Турции, а также потенциально других локациях по всей стране”, — говорится в сообщении.
В Госдепартаменте США предупредили о необходимости повышенной осторожности “там, где могут собираться американцы или иностранцы, в частности в крупных офисных зданиях или в офисных центрах”.
Какую именно террористическую организацию подозревают в подготовке этих терактов, неизвестно. Однако пресс-секретарь Госдепа США сообщила, что заявление сделали после анализа текущего состояния безопасности в Турции.
“Мы благодарны турецкому правительству за поддержку в обеспечении безопасности американских граждан, проживающих в Турции, а также турецких граждан, посещающих наши посольства и консульства”, — заявила она.
Добавляется, что в последнее время США и Турция проявляли напряжение в отношениях. В частности, страны имеют разные взгляды относительно ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Кроме того, Вашингтон недоволен испытаниями Турцией российской зенитно-ракетной системы большого и среднего радиуса действия С-400.
Как сообщал УНН, в столице Афганистана из-за теракта погибли 10 человек, десятки ранены.