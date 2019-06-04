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6 марта, 19:19 • 136254 просмотра

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Посольство РФ считает обвинения Мэй против Москвы - "фальсификацией"

Посольство РФ считает обвинения Мэй против Москвы - "фальсификацией"

Киев  •  УНН

 • 11490 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Посольство России в Великобритании назвало сфальсифицированными обвинения в отношении Москвы, с которыми премьер-министресса Соединенного Королевства Тереза Мэй выступила во вторник на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее заявление журналистам сделал пресс-секретарь российского дипломатического представительства, передает УНН.

Во вторник Мэй поблагодарила главу американской администрации за высылку российских дипломатов после инцидента в марте прошлого года с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По утверждениям Лондона, к инциденту причастна Россия.

“Весьма прискорбно, что в выступлении, которое началось со слов благодарности солдатам Второй мировой войны, глава британского правительства вновь обратилась к сфальсифицированным обвинениям в адрес нашей страны. Как мы неоднократно заявляли, вместо многократного повторения заклинаний об ответственности России британским властям следует как можно скорее представить общественности заслуживающие доверия результаты расследования и вернуться на путь соблюдения международно-правовых обязательств”, — сказал российский дипломат.

“Что касается „особых отношений“ с США, то, если судить по словам Терезы Мэй, их содержание сводится к противодействию несуществующей „угрозе“ со стороны России, борьбе с недоказанными актами „применения химического оружия“ войсками Сирии, ничем не обоснованному наращиванию военных расходов НАТО, которые превысили 1 трлн долларов, размещению вооруженных сил в различных регионах мира, совместным военным операциям, координации шпионской деятельности”, — добавил представитель посольства РФ.

“Убеждены, что народы всего мира, как и граждане Великобритании и США, ожидают более созидательной повестки дня от союза, который претендует на роль „величайшего альянса в истории“. Если же идея „глобальной Британии“ заключается в стремлении к проецированию военной силы (причем не своей, а американской), то она едва ли будет иметь успех”, — заметил дипломат.

Как сообщал УНН, российское посольство в США раскритиковал статью The Washington Post о разоружении.

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