Посольство РФ вважає звинувачення Мей проти Москви - "фальсифікацією"

У вівторок Мей подякувала голові американської адміністрації за висилку російських дипломатів після інциденту в березні минулого року з отруєнням в Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. За твердженнями Лондона, до інциденту причетна Росія.

“Дуже прикро, що у виступі, яке почалося зі слів подяки солдатам Другої світової війни, глава британського уряду знову звернулася до сфальсифікованих звинувачень на адресу нашої країни. Як ми неодноразово заявляли, замість багаторазового повторення закликів про відповідальність Росії британській владі слід якомога швидше представити громадськості результати розслідування, що заслуговують на довіру і повернутися на шлях дотримання міжнародно-правових зобов’язань”, — сказав російський дипломат.

“Що стосується „особливих відносин“ з США, то, якщо судити за словами Терези Мей, їх зміст зводиться до протидії неіснуючій „загрозі“ з боку Росії, боротьбі з недоведеними актами „застосування хімічної зброї“ військами Сирії, нічим не обґрунтованого нарощування військових витрат НАТО, які перевищили 1 трлн доларів, розміщення збройних сил в різних регіонах світу, спільним військовим операціям, координації шпигунської діяльності”, — додав представник посольства РФ.

“Переконані, що народи всього світу, як і громадяни Великої Британії і США, очікують більш творчого порядку денного від союзу, який претендує на роль „найбільшого альянсу в історії“. Якщо ж ідея „глобальної Британії“ полягає в прагненні до проекції військової сили (причому не своєї, а американської), то вона навряд чи буде мати успіх”, — зауважив дипломат.

Як повідомляв УНН, російське посольство у США розкритикувало статтю The Washington Post про роззброєння.