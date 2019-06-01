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Російське посольство розкритикувало статтю The Washington Post про роззброєння

Російське посольство розкритикувало статтю The Washington Post про роззброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Недавня стаття в газеті The Washington Post про проблематику роззброєння і контролю над озброєннями, а також відносинах Росії і США в цій області є “черговим прикладом непрофесіоналізму в американській журналістиці”. Така оцінка цього матеріалу видання дається в опублікованому в п’ятницю коментарі посольства Росії в США, зазначає УНН.

“У гонитві за сенсацією автор навіть не намагається розібратися в суті проблеми”, — заявили у російській дипломатичній місії.

Вона має на увазі опубліковану в четвер статтю, яка стосується насамперед ситуацій навколо Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) і Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

“Залишимо на совісті керівництва Розвідувального управління Міноборони США (РУМО) твердження про можливе проведення Росією ядерних випробувань: ніяких фактів відомство не надало. Відзначимо лише те, як разюче воно контрастує зі спокійною і професійною оцінкою високого рівня російсько-американської взаємодії по військовій лінії, яку дав 29 травня голова Комітету начальників штабів збройних сил (ЗС) США генерал Джозеф Данфорд, виступаючи в Інституті Брукінгса. Він підкреслив ефективність встановленого з начальником Генерального штабу ЗС Росії генералом армії Валерієм Герасимовим каналу зв’язку. На щастя, для його підтримки „допомоги“ журналістів не потрібно, інакше ми ризикували б втратити і його”, — йдеться в коментарі посольства.

За його свідченням, автор матеріалу — кореспондент The Washington Post Пол Сонне — стверджує, що “посольство Російської Федерації в Вашингтоні не відповіло на прохання” прокоментувати заяви (директора РУМО) генерала Роберта Ешлі (про можливе порушення Москвою мораторію на ядерні випробування)“.“Але ні він сам, ні хто-небудь ще з The Washington Post не надсилав в дипмісію відповідний запит. Ми готові відповідати на питання журналістів. Зокрема, 28 травня пояснення по ДВЗЯВ були дані кореспонденту The Wall Street Journal Майклу Гордону, що знайшло відображення в його статті. Незрозуміло, навіщо потрібно вводити в оману читачів The Washington Post”, — вказується в коментарі.

“Крім того, — наголошується в ньому, — якби видання було реально зацікавлене в проясненні російської позиції і підготовці дійсно об’єктивного матеріалу, а не чергової „качки“, заснованої на вкрай спірних припущеннях, то журналістові варто було б ознайомитися з розміщеним на сайті посольства коментарем посла Анатолія Антонова, а також з офіційною заявою МЗС Росії”.

Нагадуємо, МЗС РФ вирішило прокоментувати зникнення серверів з Адміністрації президента України.

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