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6 марта, 19:19 • 136305 просмотра

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Российское посольство раскритиковало статью The Washington Post о разоружении

Российское посольство раскритиковало статью The Washington Post о разоружении

Киев  •  УНН

 • 8718 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Недавняя статья в газете The Washington Post о проблематике разоружения и контроля над вооружениями, а также отношениях России и США в этой области представляет собой “очередной пример непрофессионализма в американской журналистике”. Такая оценка этому материалу издания дается в опубликованном в пятницу комментарии посольства России в США, отмечает УНН.

“В погоне за сенсацией автор даже не пытается разобраться в сути проблемы”, — заявили в российской дипломатической миссии.

Она имеет в виду опубликованную в четверг статью, которая касается прежде всего ситуаций вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

“Оставим на совести руководства Разведывательного управления Минобороны США (РУМО) утверждение о возможном проведении Россией ядерных испытаний: никаких фактов ведомство не предоставило. Отметим лишь то, как разительно оно контрастирует со спокойной и профессиональной оценкой высокого уровня российско-американского взаимодействия по военной линии, которую дал 29 мая глава Комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США генерал Джозеф Данфорд, выступая в Институте Брукингса. Он подчеркнул эффективность установленного с начальником Генерального штаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым канала связи. К счастью, для его поддержания „помощи“ журналистов не требуется, иначе мы рисковали бы лишиться и его”, — говорится в комментарии посольства.

По его свидетельству, автор материала — корреспондент The Washington Post Пол Соннэ — утверждает, что “посольство Российской Федерации в Вашингтоне не ответило на просьбу” прокомментировать заявления (директора РУМО) генерала Роберта Эшли (о возможном нарушении Москвой моратория на ядерные испытания)“. “Но ни он сам, ни кто-либо еще из The Washington Post не направлял в дипмиссию соответствующий запрос. Мы готовы отвечать на вопросы журналистов. В частности, 28 мая пояснения по ДВЗЯИ были даны корреспонденту The Wall Street Journal Майклу Гордону, что нашло отражение в его статье. Непонятно, зачем нужно вводить в заблуждение читателей The Washington Post”, — указывается в комментарии.

“Кроме того, — отмечается в нем, — если бы издание было реально заинтересовано в прояснении российской позиции и подготовке действительно объективного материала, а не очередной „утки“, основанной на крайне спорных предположениях, то журналисту стоило бы ознакомиться с размещенным на сайте посольства комментарием посла Анатолия Антонова, а также с официальным заявлением МИД России”.

Напоминаем, МИД РФ решило прокомментировать исчезновение серверов из Администрации президента Украины.

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