МЗС РФ вирішило прокоментувати зникнення серверів з Адміністрації президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала інформацію про зникнення з будинку адміністрації президента України серверів Ради національної безпеки і оборони (РНБО), пов’язавши це з нібито “спробами команди попереднього глави держави замести сліди”. Про це вона в п’ятницю написала на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.
“На будівництво чергової „нової України“, включаючи оборону і інформаційну безпеку... отримували фантастичні суми від західних кураторів. А тут — „за свій рахунок“ довелося все встановлювати... Думаю, цей благодійний трюк потрібен був, щоб потім замести сліди”, — написала Захарова думку МЗС РФ.
Представник російського дипломатичного відомства також здивувалася “бездіяльності Служби безпеки України” в той час, як президент країни на свої гроші орендував для РНБО обладнання у приватної фірми і встановив його “без належної перевірки”. “Як в адміністрацію президента України могли пронести і встановити техніку без відповідної перевірки та інвентарних номерів, а потім так само демонтувати і винести — загадка крутіша Розеттського каменю”, — зазначила Захарова.
Нагадуємо, ДБР розслідує факт зникнення моніторів та серверів секретної інформації з АП.