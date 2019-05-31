МИД РФ решило прокомментировать исчезновение серверов из Администрации президента Украины

“На строительство очередной „новой Украины“, включая оборону и информационную безопасность... получали фантастические суммы от западных кураторов. А тут — „за свой счет“ пришлось все устанавливать президенту-бессребренику. Думаю, этот благотворительный трюк нужен был, чтобы потом замести следы”, — написала Захарова.

Представитель российского дипломатического ведомства также удивилась “бездействию Службы безопасности Украины” в то время, как президент страны на свои деньги арендовал для СНБО оборудование у частной фирмы и установил его “без надлежащей проверки”. “Как в администрацию президента Украины могли пронести и установить технику без соответствующей проверки и инвентарных номеров, а потом так же демонтировать и вынести — загадка покруче Розеттского камня”, — отметила Захарова.

Напоминаем, ГБР расследует факт исчезновения мониторов и серверов секретной информации из АП.