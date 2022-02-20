Посольство Нидерландов переезжает из Киева во Львов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Посольство Нидерландов в Украине временно перенесло всю свою деятельность из Киева во Львов. По утверждению министерства иностранных дел страны, такое решение принимается из соображений безопасности, пишет УНН со ссылкой на NOS.
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Так, отмечается, в МИД Нидерландов говорят, что очень обеспокоены ситуацией в Украине. Пресс-секретарь ведомства не смог сказать, сколько сотрудников посольства Нидерландов все еще находится в Киеве, однако, как сообщается, часть из них уже успела переехать во Львов.
Добавим
С 12 февраля активизировались сообщения от западных стран с предупреждениями для граждан выехать из Украины. Это происходит на фоне усиления беспокойства, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти “в любое время”.
Кроме того, ряд авиакомпаний ранее принял решение прекратить полеты в Украину.
Ранее стало известно, что правительство Австралии временно приостановило работу своего посольства и эвакуирует персонал на фоне предупреждений о том, что вторжение России в Украину все более неизбежно. Посольство перенесли во Львов.
Также Канада временно переносит свое посольство из Киева до Львова за угрозы российской агрессии.