Посольство Нидерландов переезжает из Киева во Львов

Детали

Так, отмечается, в МИД Нидерландов говорят, что очень обеспокоены ситуацией в Украине. Пресс-секретарь ведомства не смог сказать, сколько сотрудников посольства Нидерландов все еще находится в Киеве, однако, как сообщается, часть из них уже успела переехать во Львов.

Добавим

С 12 февраля активизировались сообщения от западных стран с предупреждениями для граждан выехать из Украины. Это происходит на фоне усиления беспокойства, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти “в любое время”.

Кроме того, ряд авиакомпаний ранее принял решение прекратить полеты в Украину.

Ранее стало известно, что правительство Австралии временно приостановило работу своего посольства и эвакуирует персонал на фоне предупреждений о том, что вторжение России в Украину все более неизбежно. Посольство перенесли во Львов.

Также Канада временно переносит свое посольство из Киева до Львова за угрозы российской агрессии.