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Посольство Нидерландов переезжает из Киева во Львов

Посольство Нидерландов переезжает из Киева во Львов

Киев • УНН

 • 132645 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Посольство Нидерландов в Украине временно перенесло всю свою деятельность из Киева во Львов. По утверждению министерства иностранных дел страны, такое решение принимается из соображений безопасности, пишет УНН со ссылкой на NOS.

Детали

Так, отмечается, в МИД Нидерландов говорят, что очень обеспокоены ситуацией в Украине. Пресс-секретарь ведомства не смог сказать, сколько сотрудников посольства Нидерландов все еще находится в Киеве, однако, как сообщается, часть из них уже успела переехать во Львов.

Добавим

С 12 февраля активизировались сообщения от западных стран с предупреждениями для граждан выехать из Украины. Это происходит на фоне усиления беспокойства, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти “в любое время”.

Кроме того, ряд авиакомпаний ранее принял решение прекратить полеты в Украину.

Ранее стало известно, что правительство Австралии временно приостановило работу своего посольства и эвакуирует персонал на фоне предупреждений о том, что вторжение России в Украину все более неизбежно. Посольство перенесли во Львов.

Также Канада временно переносит свое посольство из Киева до Львова за угрозы российской агрессии.

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