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Вслед за Германией и Канадой: Австралия переносит посольство из Киева во Львов

Вслед за Германией и Канадой: Австралия переносит посольство из Киева во Львов

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Правительство Австралии временно приостановило работу своего посольства и эвакуирует персонал на фоне предупреждений о том, что вторжение России в Украину все более неизбежно. Посольство перенесли во Львов. Об этом написала на своей странице в Twitter глава МИД Австралии Мариз Пейн, сообщает УНН.

Цитата

"Учитывая ухудшение безопасности, вызванное наращиванием российских войск на границе с Украиной, правительство дало распоряжение о выезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и временно приостановил работу нашего посольства в Киеве. Мы перенесем нашу деятельность во временный офис во Львове", - говорится в сообщении.

Она также призвала австралийцев в Украине покинуть страну, предупредив, что условия безопасности могут измениться в кратчайшие сроки.

Напомним

Канада временно переносит свое посольство из Киева до Львова за угрозы российской агрессии.

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