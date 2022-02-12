Канада тимчасово переносить своє посольство з Києва до Львова через загрозу російської агресії.
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у Twitter заявила, що канадське посольство в Україні тимчасово переносять із Києва до Львова. Про це повідомляє УНН.
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Враховуючи небезпеку зі сходу, міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі в суботу, 12 лютого, заявила, що посольство Канади в Україні тимчасово переносять з Києва до Львова.
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"Враховуючи подальше погіршення ситуації з безпекою, ми перенесемо свою діяльність у тимчасовий офіс у Львові та тимчасово призупинимо роботу нашого посольства в Києві, Україна. Дипломатична присутність Канади та активна участь в Україні триватиме", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ Канади опублікувало на своєму порталі повідомлення аби канадці не подорожували певними регіонами Білорусі та Росії.