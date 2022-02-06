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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

МЗС Канади призвали своїх громадян не подорожувати регіонами Білорусі та Росії

МЗС Канади призвали своїх громадян не подорожувати регіонами Білорусі та Росії

Київ • УНН

 • 23241 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Канади опублікувало на своєму порталі повідомлення аби канадці не подорожувати певними регіонами Білорусі та Росії. Про це інформує УНН з посиланнам на сайт відомства.

Деталі

На сайті МЗС повідомили про спільні військові навчання та ризики збройного конфлікту в Білорусі.

Цитата

"Уникайте будь-яких поїздок у межах 50 км від кордону з Україною, у Брестській та Гомельській областях через спільні військові навчання Білорусі та Росії і ризик збройного конфлікту з Україною" - йдеться у повідомлені.

На сторінці з Росією було додано інформацію про дотримання високої обережності через злочинність та загрозу тероризму.

Цитата

"Уникайте будь-яких поїздок у межах 50 км від кордону з Україною в Білгородській, Брянській, Курській, Ростовській та Воронезькій областях через ризик збройного конфлікту. Уникайте будь-яких поїздок до республіки Дагестан, Інгушетія, Чечня, республіки Кабардино-Балкарія (включаючи район Ельбрусу), Карачаєво-Черкесія та Північна Осетія. Якщо ви опинилися в одному з цих регіонів, вам слід виїхати. Можливості посольства Канади в Москві допомогти вам там вкрай обмежені, або обмежені взагалі" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Канада відправила літак із нелетальною військовою допомогою до України.

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