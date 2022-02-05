Канада надсилає військову допомогу для подальшої підтримки України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Канада відправила літак із нелетальною військовою допомогою до України. Про це інформує УНН з посиланням на портал уряду Канади.
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У рамках нещодавно оголошеної Канадою негайної підтримки Україні, продовження та розширення операції UNIFIER, місії з підготовки та зміцнення потенціалу Збройних сил Канади в Україні, північноамериканська країна відправила літак із нелетальною військовою допомогою до України.
Це обладнання включає засоби індивідуального захисту та засоби перевезення вантажів, а також засоби спостереження та виявлення. Команда персоналу CAF супроводжує обладнання, щоб допомогти в його інтеграції та забезпечити належну підготовку українським військовим щодо його функціонування та обслуговування.
Ці співробітники CAF залишаться в Україні для додаткового наставництва українським силам безпеки. Точні місця та дати прибуття додаткових членів CAF, які взяли участь у продовженні та розширення Канадою операції UNIFIER, не будуть розголошуватися з міркувань оперативної безпеки.
Цитата
«Під час мого візиту в Україну міністр Рєзніков та українські чиновники оборони підтвердили щиру вдячність своєї країни за місію Канади з підготовки та зміцнення потенціалу, операцію UNIFIER. Сьогоднішня пожертва посилює підтримку Канади Україні та допоможе їй залишатися суверенною та безпечною. Перед обличчям необгрунтованої агресії Росії Канада підтримує Україну» - повідомила міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд.
Нагадаємо
В Україну прибув уже сьомий літак із військовою допомогою від США – 85 тонн боєприпасів для гранатометів.