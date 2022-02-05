Канада надсилає військову допомогу для подальшої підтримки України

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 41867 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 68344 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 81276 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 109528 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 117953 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 107456 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 128454 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166579 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178563 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215332 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 97485 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 178043 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 242268 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 58171 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 47457 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 242301 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 178071 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 289997 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 409741 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 662035 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 3039 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 47457 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 97782 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 135401 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 160313 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Канада надсилає військову допомогу для подальшої підтримки України

Канада надсилає військову допомогу для подальшої підтримки України

Київ • УНН

 • 20613 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Канада відправила літак із нелетальною військовою допомогою до України. Про це інформує УНН з посиланням на портал уряду Канади.

Деталі

У рамках нещодавно оголошеної Канадою негайної підтримки Україні, продовження та розширення операції UNIFIER, місії з підготовки та зміцнення потенціалу Збройних сил Канади в Україні, північноамериканська країна відправила літак із нелетальною військовою допомогою до України.

Це обладнання включає засоби індивідуального захисту та засоби перевезення вантажів, а також засоби спостереження та виявлення. Команда персоналу CAF супроводжує обладнання, щоб допомогти в його інтеграції та забезпечити належну підготовку українським військовим щодо його функціонування та обслуговування.

Ці співробітники CAF залишаться в Україні для додаткового наставництва українським силам безпеки. Точні місця та дати прибуття додаткових членів CAF, які взяли участь у продовженні та розширення Канадою операції UNIFIER, не будуть розголошуватися з міркувань оперативної безпеки.

Цитата

«Під час мого візиту в Україну міністр Рєзніков та українські чиновники оборони підтвердили щиру вдячність своєї країни за місію Канади з підготовки та зміцнення потенціалу, операцію UNIFIER. Сьогоднішня пожертва посилює підтримку Канади Україні та допоможе їй залишатися суверенною та безпечною. Перед обличчям необгрунтованої агресії Росії Канада підтримує Україну» - повідомила міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд.

Нагадаємо

В Україну прибув уже сьомий літак із військовою допомогою від США – 85 тонн боєприпасів для гранатометів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33