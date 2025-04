Сьома пташка: до Києва прибув черговий літак із військовою допомогою від США

Цитата

"У Борисполі приземлилася сьома пташка із США! Цього разу – 85 тонн бойових боєприпасів для гранатометів. Отже, це чудова новина, але найголовніше – це ще не кінець! Далі буде", - повідомив міністр.

Додамо

Цього тижня в Україну прибуло одразу кілька американських вантажних літаків із озброєнням, яке США надало Україні.

The 7th bird landed in Boryspil! On this time - 85 tons of combat ammunition for grenade launchers. So, its a great news, but the most importantly - this is not the end! To be continued @WhiteHouse @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense @ArmedForcesUkr pic.twitter.com/mu6CRVFXR6

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 3, 2022

Контекст

Адміністрація президента США Джо Байдена у грудні схвалила надання Україні додаткових 200 мільйонів доларів як допомогу в галузі безпеки.

За даними МЗС України, допомога містить необхідну техніку із переліку, який раніше надіслала Україна.