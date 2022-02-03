Сьома пташка: до Києва прибув черговий літак із військовою допомогою від США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. В Україну прибув уже сьомий літак із військовою допомогою від США – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Рєзніков, пише УНН.
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"У Борисполі приземлилася сьома пташка із США! Цього разу – 85 тонн бойових боєприпасів для гранатометів. Отже, це чудова новина, але найголовніше – це ще не кінець! Далі буде", - повідомив міністр.
Додамо
Цього тижня в Україну прибуло одразу кілька американських вантажних літаків із озброєнням, яке США надало Україні.
The 7th bird landed in Boryspil! On this time - 85 tons of combat ammunition for grenade launchers. So, its a great news, but the most importantly - this is not the end! To be continued @WhiteHouse @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense @ArmedForcesUkr pic.twitter.com/mu6CRVFXR6— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 3, 2022
Контекст
Адміністрація президента США Джо Байдена у грудні схвалила надання Україні додаткових 200 мільйонів доларів як допомогу в галузі безпеки.
За даними МЗС України, допомога містить необхідну техніку із переліку, який раніше надіслала Україна.