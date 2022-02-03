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Седьмая птичка: в Киев прибыл очередной самолет с военной помощью от США

Киев • УНН

 • 20379 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Украину прибыл уже седьмой самолет с военной помощью от США - 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.

Цитата

"В Борисполе приземлилась седьмая птичка из США! На этот раз - 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов. Итак, это отличная новость, но самое главное - это еще не конец! Дальше будет", - сообщил министр.

Добавим

На этой неделе в Украину прибыло сразу несколько американских грузовых самолетов с вооружением, которое США предоставило Украине.

The 7th bird landed in Boryspil! On this time - 85 tons of combat ammunition for grenade launchers. So, its a great news, but the most importantly - this is not the end! To be continued@WhiteHouse@USEmbassyKyiv@UKRintheUSA@DeptofDefense@ArmedForcesUkrpic.twitter.com/mu6CRVFXR6

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov)February 3, 2022


Контекст

Администрация президента США Джо Байдена в декабре одобрила предоставление Украине дополнительных 200 миллионов долларов в качестве помощи в области безопасности.

По данным МИД Украины, помощь содержит необходимую технику из перечня, который ранее направила Украина.

Украинские Национальные Новости

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