Седьмая птичка: в Киев прибыл очередной самолет с военной помощью от США

Цитата

"В Борисполе приземлилась седьмая птичка из США! На этот раз - 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов. Итак, это отличная новость, но самое главное - это еще не конец! Дальше будет", - сообщил министр.

Добавим

На этой неделе в Украину прибыло сразу несколько американских грузовых самолетов с вооружением, которое США предоставило Украине.

The 7th bird landed in Boryspil! On this time - 85 tons of combat ammunition for grenade launchers. So, its a great news, but the most importantly - this is not the end! To be continued@WhiteHouse@USEmbassyKyiv@UKRintheUSA@DeptofDefense@ArmedForcesUkrpic.twitter.com/mu6CRVFXR6

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 3, 2022



Контекст

Администрация президента США Джо Байдена в декабре одобрила предоставление Украине дополнительных 200 миллионов долларов в качестве помощи в области безопасности.

По данным МИД Украины, помощь содержит необходимую технику из перечня, который ранее направила Украина.