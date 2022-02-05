Канада направляет военную помощь для дальнейшей поддержки Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Канада отправила самолет с нелетальной военной помощью в Украину. Об этом информирует УНН со ссылкой на портал правительства Канады.
Детали
В рамках недавно объявленной Канадой немедленной поддержки Украине, продолжения и расширения операции UNIFIER, миссии по подготовке и укреплению потенциала Вооруженных сил Канады в Украине, североамериканская страна отправила самолет с нелетальною военной помощи Украины.
Это оборудование включает средства индивидуальной защиты и средства перевозки грузов, а также средства наблюдения и обнаружения. Команда персонала CAF сопровождает оборудование, чтобы помочь в его интеграции и обеспечить надлежащую подготовку украинским военным по его функционированию и обслуживанию.
Эти сотрудники CAF останутся в Украине для дополнительного наставничества украинским силам безопасности. Точные места и даты прибытия дополнительных членов CAF, которые приняли участие в продолжении и расширении Канадой операции UNIFIER, не будут разглашаться из соображений оперативной безопасности.
Цитата
"Во время моего визита в Украину министр Резников и украинские чиновники обороны подтвердили искреннюю благодарность своей страны за миссию Канады с подготовки и укрепления потенциала, операцию UNIFIER. Сегодняшнее пожертвование усиливает поддержку Канады Украине и поможет ей оставаться суверенной и безопасной. Перед лицом необоснованной агрессии России, Канада поддерживает Украину", - сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд.
Напомним
В Украину прибыл уже седьмой самолет из военной помощью от США - 85 тонн боеприпасов для гранатометов.