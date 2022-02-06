МИД Канады призвали своих граждан не путешествовать по регионам Беларуси и России
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Канады опубликовало на своем портале сообщение чтобы канадцы не путешествовать по определенным регионам Беларуси и России. Об этом информирует УНН со ссылками на сайт ведомства.
Детали
На сайте МИД сообщили о совместных военных учениях и рисках вооруженного конфликта в Беларуси.
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"Избегайте любых поездок в пределах 50 км от границы с Украиной, в Брестской и Гомельской областях через совместные военные учения Беларуси и России и риск вооруженного конфликта с Украиной", - говорится в сообщении.
На странице с Россией была добавлена информация о соблюдении высокой осторожности из-за преступности и угрозы терроризма.
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"Избегайте любых поездок в пределах 50 км от границы с Украиной в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областях за риск вооруженного конфликта. Избегайте любых поездок в республики Дагестан, Ингушетия, Чечня, республики Кабардино-Балкария (включая район Эльбруса), Карачаево-Черкесия и Северная Осетия. Если вы оказались в одном из этих регионов, вам следует уехать. Возможности посольства Канады в Москве помочь вам там крайне ограничены, либо ограничены вообще" - говорится в сообщении.
Напомним
Канада отправила самолет с нелетальной военной помощью в Украину.