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15 марта, 19:03 • 103529 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 136286 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119524 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113353 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102622 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100371 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88458 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
МИД Канады призвали своих граждан не путешествовать по регионам Беларуси и России

МИД Канады призвали своих граждан не путешествовать по регионам Беларуси и России

Киев • УНН

 • 23232 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Канады опубликовало на своем портале сообщение чтобы канадцы не путешествовать по определенным регионам Беларуси и России. Об этом информирует УНН со ссылками на сайт ведомства.

Детали

На сайте МИД сообщили о совместных военных учениях и рисках вооруженного конфликта в Беларуси.

Цитата

"Избегайте любых поездок в пределах 50 км от границы с Украиной, в Брестской и Гомельской областях через совместные военные учения Беларуси и России и риск вооруженного конфликта с Украиной", - говорится в сообщении.

На странице с Россией была добавлена информация о соблюдении высокой осторожности из-за преступности и угрозы терроризма.

Цитата

"Избегайте любых поездок в пределах 50 км от границы с Украиной в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областях за риск вооруженного конфликта. Избегайте любых поездок в республики Дагестан, Ингушетия, Чечня, республики Кабардино-Балкария (включая район Эльбруса), Карачаево-Черкесия и Северная Осетия. Если вы оказались в одном из этих регионов, вам следует уехать. Возможности посольства Канады в Москве помочь вам там крайне ограничены, либо ограничены вообще" - говорится в сообщении.

Напомним

Канада отправила самолет с нелетальной военной помощью в Украину.

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