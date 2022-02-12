Канада временно переносит свое посольство из Киева во Львов из-за угрозы российской агрессии.
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в Twitter заявила, что канадское посольство в Украине временно переносят из Киева до Львова. Об этом сообщает УНН.
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Учитывая опасность с востока, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в субботу, 12 февраля, заявила, что посольство Канады в Украине временно переносят из Киева до Львова.
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"Учитывая дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью, мы перенесем свою деятельность во временный офис во Львове и временно приостановим работу нашего посольства в Киеве, Украина. Дипломатическое присутствие Канады и активное участие в Украине будет продолжаться", - говорится в сообщении.
Напомним
Министерство иностранных дел Канады опубликовало на своем портале сообщение, что канадцы не путешествовали по регионам Беларуси и России.