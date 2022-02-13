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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вслід за Німеччиною та Канадою: Австралія переносить посольство з Києва до Львова

Вслід за Німеччиною та Канадою: Австралія переносить посольство з Києва до Львова

Київ • УНН

 • 39569 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Уряд Австралії тимчасово призупинив роботу свого посольства та евакуює персонал на тлі попереджень про те, що вторгнення Росії в Україну все більш неминуче. Посольство перенесли до Львова. Про це написала на своїй сторінці в Twitter голова МЗС Австралії Маріз Пейн, повідомляє УНН.

Цитата

"Враховуючи погіршення безпеки, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні з Україною, уряд дав розпорядження про виїзд співробітників посольства Австралії в Києві та тимчасово призупинив роботу нашого посольства в Києві. Ми перенесемо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові", - йдеться у повідомленні.

Вона також закликала австралійців в Україні покинути країну, попередивши, що умови безпеки можуть змінитися в найкоротші терміни.

Нагадаємо

Канада тимчасово переносить своє посольство з Києва до Львова через загрозу російської агресії.

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