Вслід за Німеччиною та Канадою: Австралія переносить посольство з Києва до Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Уряд Австралії тимчасово призупинив роботу свого посольства та евакуює персонал на тлі попереджень про те, що вторгнення Росії в Україну все більш неминуче. Посольство перенесли до Львова. Про це написала на своїй сторінці в Twitter голова МЗС Австралії Маріз Пейн, повідомляє УНН.
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"Враховуючи погіршення безпеки, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні з Україною, уряд дав розпорядження про виїзд співробітників посольства Австралії в Києві та тимчасово призупинив роботу нашого посольства в Києві. Ми перенесемо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові", - йдеться у повідомленні.
Вона також закликала австралійців в Україні покинути країну, попередивши, що умови безпеки можуть змінитися в найкоротші терміни.
Нагадаємо
Канада тимчасово переносить своє посольство з Києва до Львова через загрозу російської агресії.