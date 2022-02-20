Посольство Нідерландів переїжджає з Києва до Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Посольство Нідерландів в Україні тимчасово перенесло всю свою діяльність з Києва до Львова. За твердженням Міністерства закордонних справ країни, таке рішення приймається з міркувань безпеки, пише УНН з посиланням на NOS.
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Так, відзначається, в МЗС Нідерландів кажуть, що дуже стурбовані ситуацією в Україні. Прессекретар відомства не зміг сказати, скільки співробітників посольства Нідерландів все ще знаходиться в Києві, проте, як повідомляється, частина з них вже встигла переїхати до Львова.
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З 12 лютого активізувалися повідомлення від західних країн з попередженнями для громадян виїхати з України. Це відбувається на тлі посилення занепокоєння, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".
Крім того, ряд авіакомпаній раніше прийняв рішення припинити польоти в Україну.
Раніше стало відомо, що уряд Австралії тимчасово призупинив роботу свого посольства і евакуює персонал на тлі попереджень про те, що вторгнення Росії в Україну все більш неминуче. Посольство перенесли до Львова.
Також Канада тимчасово переносить своє посольство з Києва до Львова через погрози російської агресії.