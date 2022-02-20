Посольство Нідерландів переїжджає з Києва до Львова

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 34331 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 65672 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 77898 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 80315 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 108323 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 159288 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 173532 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213835 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200933 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187685 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 99212 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 28537 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 57361 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 102526 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 143167 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 143167 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 102526 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 255047 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 377791 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 633161 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 85796 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 124437 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 150147 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 171185 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 183545 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Посольство Нідерландів переїжджає з Києва до Львова

Посольство Нідерландів переїжджає з Києва до Львова

Київ • УНН

 • 132652 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Посольство Нідерландів в Україні тимчасово перенесло всю свою діяльність з Києва до Львова. За твердженням Міністерства закордонних справ країни, таке рішення приймається з міркувань безпеки, пише УНН з посиланням на NOS.

Деталі

Так, відзначається, в МЗС Нідерландів кажуть, що дуже стурбовані ситуацією в Україні. Прессекретар відомства не зміг сказати, скільки співробітників посольства Нідерландів все ще знаходиться в Києві, проте, як повідомляється, частина з них вже встигла переїхати до Львова.

Додамо

З 12 лютого активізувалися повідомлення від західних країн з попередженнями для громадян виїхати з України. Це відбувається на тлі посилення занепокоєння, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".

Крім того, ряд авіакомпаній раніше прийняв рішення припинити польоти в Україну.

Раніше стало відомо, що уряд Австралії тимчасово призупинив роботу свого посольства і евакуює персонал на тлі попереджень про те, що вторгнення Росії в Україну все більш неминуче. Посольство перенесли до Львова.

Також Канада тимчасово переносить своє посольство з Києва до Львова через погрози російської агресії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,867.84