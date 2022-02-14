МАУ начала выводить самолеты из Украины

Цитата

"В связи с внешнеполитической ситуацией авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" получила официальное уведомление от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. В связи с этим МАУ по требованию лизингодателей отправляет 5 самолетов Boeing 737-800 в Испанию при условии сохранения других воздушных судов во флоте компании. Кроме этого 2 самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград", - говорится в заявлении.

Авиакомпания, как отметили, в дальнейшем будет сообщать о любых изменениях.

Добавим

Авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину в субботу после того, как правительство Нидерландов повысило уровень опасности, рекомендовав гражданам покинуть страну из-за неуверенности в безопасности.

Украинской авиакомпании SkyUp пришлось приземлить один самолет в Молдове после того, как страховщики заявили, что прекратят страховое покрытие для украинских перевозчиков, заставив арендодателей самолетов требовать вернуть самолеты в ЕС.

Израиль заявил, что авиакомпании, в частности El Al, добавляют рейсы для около 4500 граждан, которые запросили рейсы домой.

Ryanair Holdings Plc сократила частоту рейсов в январе, а KLM была среди перевозчиков, которые изменили расписание в прошлом месяце, чтобы экипажам не приходилось оставаться на ночь в столице Украины.

Дополнение

На экстренном заседании в воскресенье Кабмин Украины выделил 16,6 млрд грн (600 млн долл.) как гарантии страховщикам и лизинговым компаниям, чтобы авиакомпании продолжали полеты в страну.

Авиакомпании и раньше избегали полетов над Украиной с тех пор, как в 2014 году над территорией ОРДО был сбит лайнер Malaysia Airlines.