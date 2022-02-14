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Шахед-136

МАУ почала виводити літаки з України

МАУ почала виводити літаки з України

Київ • УНН

 • 31250 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" через повідомлення від страхових компаній виведе сім літаків з України. Про це йдеться у сьогоднішній офіційній заяві авіакомпанії, пише УНН.

Цитата

"У зв’язку з зовнішньополітичною ситуацією авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. У зв’язку з цим МАУ за вимогою лізінгодавців відправляє 5 літаків Boeing 737-800 до Іспанії за умови збереження інших повітряних суден у флоті компанії. Окрім цього 2 літаки авіакомпанії відправляються на планове технічне обслуговування двигунів до Белграда", - ідеться у заяві.

Авіакомпанія, як зазначили, надалі повідомлятиме про будь-які зміни.

Додамо

Авіакомпанія KLM припинила польоти в Україну в суботу після того, як уряд Нідерландів підвищив рівень небезпеки, рекомендувавши громадянам покинути країну через невпевненість у безпеці.

Українській авіакомпанії SkyUp довелося приземлити один літак в Молдові після того, як страховики заявили, що припинять страхове покриття для українських перевізників, змусивши орендодавців літаків вимагати повернути літаки до ЄС.

Ізраїль заявив, що авіакомпанії, зокрема El Al, додають рейси для близько 4500 громадян, які запросили рейси додому.

Ryanair Holdings Plc скоротила частоту рейсів у січні, а KLM була серед перевізників, які змінили розклад минулого місяця, щоб екіпажам не доводилося залишатися на ніч у столиці України.

Доповнення

На екстреному засіданні в неділю Кабмін України виділив 16,6 млрд грн (600 млн дол.) як гарантії страховикам і лізинговим компаніям, щоб авіакомпанії продовжували польоти в країну.

Авіакомпанії і раніше уникали польотів над Україною з того часу, як у 2014 році над територією ОРДО було збито лайнер Malaysia Airlines.

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