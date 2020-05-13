Посольство Израиля высказалось касательно решению Украины последнего случая антисемитизма
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Посольство Израиля в Украине выразило удовлетворение касательно путей решения в Украине последнего случая антисемитизма. Об этом говорится в заявлении посольства, передает УНН.
“Посольство Государства Израиль в Украине выражает удовлетворение путей решения политическим руководством Украины последнего случая антисемитизма. Несколько высокопоставленных украинских чиновников позвонили Послу Джоэлу Лиону, чтобы лично выразить извинения и решительное осуждение антисемитизма”, — говорится в заявлении.
Дипломаты отметили, что председатель Национальной полиции Украины заверил Посла Джоэла Лиона, что начато расследование, и автор антисемитского требования передать личные данные ортодоксальных евреев Коломыи понесет наказание. Председатель Национальной полиции Украины решительно осудил антисемитизм, особенно в рядах полиции.
Заместитель министра внутренних дел, во время общения с Послом подчеркнула, что в Украине нет места для антисемитизма, и предложила работать вместе с Посольством по организации семинаров по вопросам борьбы с антисемитизмом для сотрудников правоохранительных органов.
“Посол Джоэл Лион добавляет, что пришло время для Украины законодательно принять определение антисемитизма Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA), что поможет искоренить болезнь на антисемитизм отдельной части общества”, — заявили в посольстве.
Отметим, ранее местные СМИ сообщили о том, что полиция в Ивано-Франковске направила главе еврейской общины Коломыи требование предоставить им копию устава, список членов общины, а также адреса этих людей и их мобильные телефоны, аргументируя это тем, что это якобы нужно для борьбы с организованной преступностью.
Как сообщал УНН, ранее стало известно, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив приказал полиции вывезти из города ромов во время совещания, видео которого попало в Интернет и вызвало возмущение. По данному факту полиция открыла уголовное производство.