Мер Івано-Франківська вимагав вивезти з міста всіх ромів: відкрито провадження

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків наказав поліції вивезти ромів з міста під час наради, відео якої потрапило в Інтернет та викликало обурення. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.