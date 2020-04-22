Мер Івано-Франківська вимагав вивезти з міста всіх ромів: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків наказав поліції вивезти ромів з міста під час наради, відео якої потрапило в Інтернет та викликало обурення. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.
“За фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Нацполіцією розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Позиція міського голови є неприпустимою! Національна поліція — не каральна машина, пане Голово, Україна — не „совок“, Франківськ — не князівство!” — написав Аваков.
Так, інцидент стався на нараді під час якої Марцінків доручив вивезти з міста у Закарпатську область людей ромської національності. Однак правоохоронці “не повністю впоралися з цим завданням” і мер наполіг на тому, щоб вони завершили почате.
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“Також цигани, ні, правильніше — особи ромської статі. Ми вже бус давали. Вивезли їх на Закарпаття. Чому вони далі тут?” — запитав Марцінків на нараді.
Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло доповів, що 12 людей відмовилися їхати.
“Що значить „відмовилися“? А чому не запакували? Є поліція. До наступного вівторка маєте вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус — дали. Чому не запакували і не вивезли?” — запитав міський голова.
У відповідь на це на нараді пролунала інформація, що правоохоронці вивезли з Івано-Франківська десятьох ромів і передали їх закарпатській поліції.
“Це треба другу ходку зробити”, — підсумував Марцінків, на що йому відповіли: “Нема проблем”.
Додамо, що посольство США в Києві назвало заяву мера дискримінацією.
“Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію та утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських посадовців виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини”, — йдеться у заяві посольства.
Нагадаємо, у 2018 році в МВС створили робочу групу для інтеграції ромів у суспільство.