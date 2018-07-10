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У МВС створили робочу групу для інтеграції ромів у суспільство

У МВС створили робочу групу для інтеграції ромів у суспільство

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ України створено робочу групу з питань захисту та інтеграції осіб ромської національності в українське суспільство. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає УНН.

"Сьогодні, 10 липня, під головуванням заступника міністра внутрішніх справ Тетяни Ковальчук відбулося перше засідання постійної робочої групи з питань правоохоронної та міграційної діяльності з виконання Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року", - йдеться у повідомленні.

До робочої групи увійшли представники МВС, Нацполіції, Державної міграційної служби, Національної академії внутрішніх справ, Офісу Ради Європи в Україні, Міністерства соціальної політики, Міністерства юстиції, Міністерства культури, СБУ, КМДА, ромських громадських організацій.

"Ніхто в українському суспільстві не має відчувати себе аутсайдером. Треба створити умови, за яких всі зможуть повноцінно інтегруватися в Українське суспільство, встановити довірливі відносини між людиною та державою. Будь які форми дискримінації недопустимі у сучасній демократичній правовій Україні", - наголосила Ковальчук.

Вона додала, що в цьому контексті важливим є забезпечення фундаментального доступу до прав для осіб ромської національності.

"Необхідно врегулювати прогалини у законодавстві та розробити відповідні алгоритми взаємодії для того, аби всі почувалися безпечно та мали рівний доступ до соціальних та адміністративних послуг. Ми маємо перейти від декларативних намірів до практичних дій", - сказала Ковальчук.

"Офіс Ради Європи в Україні наразі запускає проект щодо національних меншин. В ньому наявний ромський компонент. Він передбачає міжінституціональну співпрацю задля вирішення всіх проблемних питань, зокрема документування ромів та забезпечення безпеки в місцях компактного та стихійного проживання ромської національної меншини", - зазначила спеціаліст проекту Ради Європи з питань ромів Зола Кондур.

Члени робочої групи затвердили проект Плану своєї роботи. Серед пунктів документу: профілактична робота з населенням в місцях стихійних поселень ромів; забезпечення публічного порядку та безпеки в цих місцях; профілактика втягування у злочинну діяльність дітей ромської національної меншини; виявлення та реагування на заклики до вчинення протиправних дій щодо ромів та інші.

Раніше міністр внутрішніх справ повідомляв, що МВС буде жорстко реагувати на всі прояви насильства щодо громадян України.

Нагадаємо, Арсен Аваков звернувся до представників іноземних держав з пропозицією обмеження в’їзду на їх територію учасникам українських неонацистських об’єднань, які нападали на ромські поселення.

Нагадаємо, напад на табір ромів стався пізно ввечері 23 червня у Львові. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. За напад затримали 8 осіб, з яких 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор.

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