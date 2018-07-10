В МВД создали рабочую группу для интеграции ромов в общество

"Сегодня, 10 июля, под председательством заместителя министра внутренних дел Татьяны Ковальчук состоялось первое заседание постоянной рабочей группы по вопросам правоохранительной и миграционной деятельности по выполнению Стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства на период до 2020 года", - говорится в сообщении.

В рабочую группу вошли представители МВД, Нацполиции, Государственной миграционной службы, Национальной академии внутренних дел, Офиса Совета Европы в Украине, Министерства социальной политики, Министерства юстиции, Министерства культуры, СБУ, КГГА, ромских общественных организаций.



"Никто в украинском обществе не должен чувствовать себя аутсайдером. Надо создать условия, при которых все смогут полноценно интегрироваться в украинское общество, установить доверительные отношения между человеком и государством. Любые формы дискриминации недопустимы в современном демократическом правовом Украины", - отметила Ковальчук.



Она добавила, что в этом контексте важным является обеспечение фундаментального доступа к правам для лиц ромской национальности.



"Необходимо урегулировать пробелы в законодательстве и разработать соответствующие алгоритмы взаимодействия для того, чтобы все чувствовали себя безопасно и имели равный доступ к социальным и административных услуг. Мы должны перейти от декларативных намерений к практическим действиям", - сказала Ковальчук.



"Офис Совета Европы в Украине пока запускает проект отношении национальных меньшинств. В нем имеется ромский компонент. Он предусматривает межинституциональное сотрудничество для решения всех проблемных вопросов, в частности документирования ромов и обеспечения безопасности в местах компактного и стихийного проживания ромского национального меньшинства", - отметила специалист проекта совета Европы по вопросам рома Зола Кондур.



Члены рабочей группы утвердили проект Плана своей работы. Среди пунктов документа: профилактическая работа с населением в местах стихийных поселений ромов; обеспечение общественного порядка и безопасности в этих местах; профилактика вовлечения в преступную деятельность детей ромского национального меньшинства; выявления и реагирования на призывы к совершению противоправных действий в отношении ромов и другие.

Ранее министр внутренних дел сообщал, что МВД будет жестко реагировать на все проявления насилия в отношении граждан Украины.



Напомним, Арсен Аваков обратился к представителям иностранных государств с предложением ограничения въезда на их территорию участникам украинских неонацистских объединений, которые нападали на ромские поселения.



Напомним, нападение на лагерь ромов произошло поздно вечером 23 июня во Львове. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За нападение задержали 8 человек, из которых 7 - ученики львовских школ, еще один - 20-летний организатор.