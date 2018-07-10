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В МВД создали рабочую группу для интеграции ромов в общество

В МВД создали рабочую группу для интеграции ромов в общество

Киев  •  УНН

 • 9577 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. В Министерстве внутренних дел Украины создана рабочая группа по вопросам защиты и интеграции лиц ромской национальности в украинское общество. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.

"Сегодня, 10 июля, под председательством заместителя министра внутренних дел Татьяны Ковальчук состоялось первое заседание постоянной рабочей группы по вопросам правоохранительной и миграционной деятельности по выполнению Стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства на период до 2020 года", - говорится в сообщении.

В рабочую группу вошли представители МВД, Нацполиции, Государственной миграционной службы, Национальной академии внутренних дел, Офиса Совета Европы в Украине, Министерства социальной политики, Министерства юстиции, Министерства культуры, СБУ, КГГА, ромских общественных организаций.

"Никто в украинском обществе не должен чувствовать себя аутсайдером. Надо создать условия, при которых все смогут полноценно интегрироваться в украинское общество, установить доверительные отношения между человеком и государством. Любые формы дискриминации недопустимы в современном демократическом правовом Украины", - отметила Ковальчук.

Она добавила, что в этом контексте важным является обеспечение фундаментального доступа к правам для лиц ромской национальности.

"Необходимо урегулировать пробелы в законодательстве и разработать соответствующие алгоритмы взаимодействия для того, чтобы все чувствовали себя безопасно и имели равный доступ к социальным и административных услуг. Мы должны перейти от декларативных намерений к практическим действиям", - сказала Ковальчук.

"Офис Совета Европы в Украине пока запускает проект отношении национальных меньшинств. В нем имеется ромский компонент. Он предусматривает межинституциональное сотрудничество для решения всех проблемных вопросов, в частности документирования ромов и обеспечения безопасности в местах компактного и стихийного проживания ромского национального меньшинства", - отметила специалист проекта совета Европы по вопросам рома Зола Кондур.

Члены рабочей группы утвердили проект Плана своей работы. Среди пунктов документа: профилактическая работа с населением в местах стихийных поселений ромов; обеспечение общественного порядка и безопасности в этих местах; профилактика вовлечения в преступную деятельность детей ромского национального меньшинства; выявления и реагирования на призывы к совершению противоправных действий в отношении ромов и другие.

Ранее министр внутренних дел сообщал, что МВД будет жестко реагировать на все проявления насилия в отношении граждан Украины.

Напомним, Арсен Аваков обратился к представителям иностранных государств с предложением ограничения въезда на их территорию участникам украинских неонацистских объединений, которые нападали на ромские поселения.

Напомним, нападение на лагерь ромов произошло поздно вечером 23 июня во Львове. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За нападение задержали 8 человек, из которых 7 - ученики львовских школ, еще один - 20-летний организатор.

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