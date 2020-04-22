Мэр Ивано-Франковска требовал вывезти из города всех ромов: открыто производство

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив приказал полиции вывезти ромов из города во время совещания, видео которого попало в Интернет и вызвало возмущение. По данному факту полиция открыла уголовное производство. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.