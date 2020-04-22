Мэр Ивано-Франковска требовал вывезти из города всех ромов: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив приказал полиции вывезти ромов из города во время совещания, видео которого попало в Интернет и вызвало возмущение. По данному факту полиция открыла уголовное производство. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.
“По факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске Нацполицией начато уголовное производство по ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция — не карательная машина, господин глава, Украина — не „совок“, Франковск — не княжество!” — написал Аваков.
Так, инцидент произошел на совещании на котором Марцинкив поручил вывезти из города в Закарпатскую область людей ромской национальности. Однако правоохранители “не полностью справились с этой задачей” и мэр настоял на том, чтобы они завершили начатое.
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“Также цыгане, нет, правильнее — лица ромского пола. Мы уже бус давали. Вывезли их в Закарпатье. Почему они дальше здесь?” - спросил Марцинкив на совещании.
Начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влизло доложил, что 12 человек отказались ехать.
“Что значит ”отказались“? А почему не упаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус — дали. Почему не упаковали и не вывезли?” - спросил мэр.
В ответ на это на совещании прозвучала информация, что правоохранители вывезли из Ивано-Франковска десять ромов и передали их закарпатской полиции.
“Это надо вторую ходку сделать”, — подытожил Марцинкив, на что ему ответили: “Нет проблем”.
Добавим, что посольство США в Киеве назвало заявление мэра дискриминацией.
“Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснении ромов со стороны городского головы Ивано-Франковска. Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека”, - говорится в заявлении посольства.
Напомним, в 2018 году в МВД создали рабочую группу для интеграции цыган в общество.