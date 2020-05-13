Посольство Ізраїлю висловилось щодо розв'язання Україною останнього випадку антисемітизму
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Посольство Ізраїлю в Україні висловило задоволення щодо шляхів розв’язання в Україні останнього випадку антисемітизму. Про це йдеться в заяві посольства, передає УНН.
“Посольство Держави Ізраїль в Україні висловлює задоволення щодо шляхів розв’язання політичним керівництвом України останнього випадку антисемітизму. Декілька високопоставлених українських урядовців зателефонували Послу Джоелу Ліону, щоб особисто висловити вибачення та рішуче засудження антисемітизму”, — йдеться в заяві.
Дипломати зазначили, що голова Національної поліції України запевнив Посла Джоела Ліона, що розпочато розслідування, і автор антисемітської вимоги передати особисті данні ортодоксальних євреїв Коломиї понесе покарання. Голова Національної поліції України рішуче засудив антисемітизм, особливо у лавах поліції.
Заступник міністра внутрішніх справ, під час спілкування з Послом підкреслила, що в Україні немає місця для антисемітизму, та запропонувала працювати разом з Посольством щодо організації семінарів з питань боротьби з антисемітизмом для працівників правоохоронних органів.
“Посол Джоел Ліон додає, що настав час для України законодавчо прийняти визначення антисемітизму Міжнародним альянсом пам’яті жертв Голокосту (IHRA), що допоможе викорінити хворобу на антисемітизм окремої частини суспільства”, — заявили у посольстві.
Зазначимо, раніше місцеві ЗМІ повідомили про те, що поліція в Івано-Франківську направила главі єврейської громади Коломиї вимогу надати їм копію статуту, список членів громади, а також адреси цих людей і їх мобільні телефони, аргументуючи це тим, що це нібито потрібно для боротьби з організованою злочинністю.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо що міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків наказав поліції вивезти з міста ромів під час наради, відео якої потрапило в Інтернет та викликало обурення. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.