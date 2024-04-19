Посол ЕС отреагировала на удар рф по Днепропетровщине: "Украина срочно нуждается в большей поддержке со стороны противовоздушной обороны"

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, комментируя ночной удар армии рф по Днепропетровской области, призвала срочно передать Украине средства противовоздушной обороны. Об этом она написала в соцсети X, передает УНН.

Еще одно трагическое утро в Украине. россия нанесла удары по мирным жителям Днепра и окрестностей, в том числе по тем, кто мирно спал в своих домах. Также были нанесены удары по железнодорожным объектам. россия должна быть привлечена к ответственности. Украина срочно нуждается в большей поддержке со стороны противовоздушной обороны! - написала она.

В результате вражеской атаки на Днепропетровщину погибло восемь человек, среди них двое детей 8-летний мальчик и 14-летняя девочка. Еще более 20 получили ранения.