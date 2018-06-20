Климкин отказался комментировать назначение генерала послом Украины в Армении
Киев • УНН
КИЕВ.20 июня. УНН. Во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом, глава украинского МИД Павел Климкин не стал комментировать назначение генерал-лейтенанта Петра Литвина на должность посла Украины в Армении, передает корреспондент УНН.
"Относительно назначения посла в Армении: понятно, что, поскольку это исключительно компетенция Президента - я слышал конечно, что было сказано сегодня в Верховной Раде, но для меня будет некорректным это комментировать", - сказал он.
"Что касается нашей компетенции МИД, по руководству посольства, то это мы будем крепко держать в наших руках, не волнуйтесь", - подчеркнул министр.
Заметим, Петр Литвин с мая 2012 был командиром 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Во время войны на востоке Украины занимал должность командующего войсками сектора "Д", которые находились в районе Иловайска во время трагедии летом 2014 года.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина.