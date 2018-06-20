Клімкін відмовився коментувати призначення генерала послом України у Вірменії

"Стосовно призначення посла у Вірменії: зрозуміло, що, оскільки це виключно компетенція Президента - я чув звичайно, що було сказано сьогодні у Верховній Раді, але для мене буде некоректним це коментувати", - сказав він.

"Що стосується нашої компетенції як МЗС, щодо керівництва посольства, то це ми будемо міцно тримати у наших руках, не хвилюйтесь", - наголосив міністр.

Відмітимо, Петро Литвин з травня 2012 року був командиром 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України.



Під час війни на сході України перебував на посаді командувача військ сектора "Д", які перебували у районі Іловайську під час трагедії влітку 2014 року.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко призначив послом України у Вірменії генерал-лейтенанта Петра Литвина.