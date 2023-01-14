Посол США отреагировала на утреннюю атаку: еще одно напоминание о стратегическом провале рф
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Посол США в Киеве Бриджит Бринк отреагировала на утреннюю атаку российскими ракетами, указав, что это еще одно напоминание о стратегическом провале рф в Украине, пишет УНН.
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"Еще одно утро, проведенное в укрытии от российских ракет, еще одно напоминание о стратегическом провале рф в Украине. Поскольку ее силы несут большие потери на поле боя, россия продолжает бомбить города и гражданскую инфраструктуру. Украина крепко стоит. Так и мы", - написала Бринк в Twitter.
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Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.
Также Тимошенко сообщил, что во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку.