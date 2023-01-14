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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Посол США отреагировала на утреннюю атаку: еще одно напоминание о стратегическом провале рф

Киев • УНН

 • 498017 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Посол США в Киеве Бриджит Бринк отреагировала на утреннюю атаку российскими ракетами, указав, что это еще одно напоминание о стратегическом провале рф в Украине, пишет УНН.

Посол США отреагировала на утреннюю атаку: еще одно напоминание о стратегическом провале рф

Цитата

"Еще одно утро, проведенное в укрытии от российских ракет, еще одно напоминание о стратегическом провале рф в Украине. Поскольку ее силы несут большие потери на поле боя, россия продолжает бомбить города и гражданскую инфраструктуру. Украина крепко стоит. Так и мы", - написала Бринк в Twitter.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.

Также Тимошенко сообщил, что во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку.

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