Посол США відреагувала на ранкову атаку: ще одне нагадування про стратегічний провал рф

Цитата

"Ще один ранок, проведений в укритті від російських ракет, ще одне нагадування про стратегічний провал рф в Україні. Оскільки її сили зазнають великих втрат на полі бою, росія продовжує бомбардувати міста та цивільну інфраструктуру. Україна міцно стоїть. Так і ми", - написала Брінк у Twitter.

Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.

Також Тимошенко повідомив, що під час ранкової атаки ворога у селі Копилів Київської області були влучання у житлову забудову.