Посол США в ЕС почтил память погибших во время Революции Достоинства
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Посол США в ЕС Гордон Сондленд почтил память погибших во время Революции Достоинства положив цветы на соответствующий монумент на Майдане Независимости, что в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный микроблог посла в Twitter.
“По прибытии в Киев, я нашел время, чтобы посетить Майдан и возложить венок в честь погибших в феврале 2014. Революция Достоинства начала в Украине новый путь, который неразрывно связан с Европой и Соединенными Штатами”, — говорится в сообщении посла.
Как сообщал УНН, посол Сондленд прибыл в Киев на инаугурацию Владимира Зеленского и заявил, что будет работать с Зеленским так же, как и с Петром Порошенко. Кроме того, он встретился с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа объявила состав официальной делегации на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая.
Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Зеленского рассказали, как будет проходить инаугурация
УНН транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.