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Посол США в ЄС: працюватиму з Зеленським, як і з Порошенком

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Посол США у ЄС Гордон Сондленд заявив, що буде співпрацювати з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським так само, як із минулим президентом Петром Порошенком. Метою цієї співпраці він назав посилення взаємодії між США, ЄС та Україною. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний мікроблог посла у Twitter.

“Президент Трамп надав мені честь разом із міністром енергетики Перрі та спецпредставником Держдепу Волкером бути членом офіційної делегації на інавгурації Президента Зеленського. Працюватиму з Зеленським, як і з Порошенком, для посилення співпраці США і ЄС з Україною щодо взаємної безпеки і добробуту!”, — наголосив він.

Раніше посол заявляв, що США разом з ЄС підтримують Україну перед лицем російської агресії.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила склад офіційної делегації на інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського 20 травня.

Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Зеленського розповіли, як проходитиме інавгурація

УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.

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