Посол США в ЄС: працюватиму з Зеленським, як і з Порошенком

КИЇВ. 20 травня. УНН. Посол США у ЄС Гордон Сондленд заявив, що буде співпрацювати з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським так само, як із минулим президентом Петром Порошенком. Метою цієї співпраці він назав посилення взаємодії між США, ЄС та Україною. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний мікроблог посла у Twitter.