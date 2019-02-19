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США разом з ЄС підтримують Україну перед лицем російської агресії - посол

США разом з ЄС підтримують Україну перед лицем російської агресії - посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. США разом з ЄС підтримуватиме Україну, яка стоїть перед лицем російської агресії у Криму, на сході України та у Чорному морі. Про це написав на своїй сторінці посол США в ЄС Гордон Сондленд після зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає УНН.

"Мав честь зустрітись з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Скоро наближається п’ята річниця захоплення Криму, і ми разом з ЄС підтримуємо Україну, яка стоїть перед лицем російської агресії в Криму, на сході України та у Чорному морі", - написав дипломат.

Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ України анонсував приїзд спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера наступного тижня.

Honored to meet today with FM @pavloklimkin. Nearing the fifth anniversary of the invasion of Crimea, we stand together with the EU in our support for #Ukraine in response to Russian aggression in Crimea, eastern Ukraine, and on the Black Sea. #UnitedForUkraine

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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