США разом з ЄС підтримують Україну перед лицем російської агресії - посол

"Мав честь зустрітись з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Скоро наближається п’ята річниця захоплення Криму, і ми разом з ЄС підтримуємо Україну, яка стоїть перед лицем російської агресії в Криму, на сході України та у Чорному морі", - написав дипломат.

Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ України анонсував приїзд спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера наступного тижня.

Honored to meet today with FM @pavloklimkin. Nearing the fifth anniversary of the invasion of Crimea, we stand together with the EU in our support for #Ukraine in response to Russian aggression in Crimea, eastern Ukraine, and on the Black Sea. #UnitedForUkraine