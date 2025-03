США вместе с ЕС поддерживают Украину перед лицом российской агрессии - посол

"Имел честь встретиться с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Скоро приближается пятая годовщина захвата Крыма, и мы вместе с ЕС поддерживаем Украину, которая стоит перед лицом российской агрессии в Крыму, на востоке Украины и в Черном море", - написал дипломат.

Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Украины анонсировал приезд специального представителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера на следующей неделе.

