Посол США у ЄС вшанував пам'ять загиблих під час Революції Гідності
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Посол США в ЄС Гордон Сондленд вшанував пам'ять загиблих під час Революції Гідності поклавши квіти на відповідний монумент на Майдані Незалежності, що у Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний мікроблог посла у Twitter.
"Після прибуття до Києва, я знайшов час, щоб відвідати Майдан та покласти вінок на честь загиблих у лютому 2014. Революція Гідності почала в Україні новий шлях, який нерозривно пов'язаний з Європою та Сполученими Штатами", - йдеться у повідомленні посла.
Як повідомляв УНН, посол Сондленд прибув у Київ на інавгурацію Володимира Зеленського та заявив, що буде працювати з Зеленським так само, як і з Петром Порошенко. Окрім того, він зустрівся з головою МЗС України Павлом Клімкіним.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила склад офіційної делегації на інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського 20 травня.
Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.
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УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.