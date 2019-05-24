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Посол США обсудил со Вселенским патриархом поддержку украинской церкви

Посол США обсудил со Вселенским патриархом поддержку украинской церкви

Киев  •  УНН

 • 12716 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Посол США в Греции Джеффри Пайетт в пятницу встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем в Афинах и обсудил роль Вселенского Патриарха относительно украинской автокефальной церкви. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Как всегда, благодарен Его Святейшеству Вселенскому Патриарху и выражаю решительную поддержку США его усилиям по свободе вероисповедания, украинской автокефалии и относительно нового архиепископа в США Элпидофора", - написал Пайетт.

По информации греческих СМИ, он так же обсудил с Варфоломеем будущий визит последнего в США.

Как сообщал УНН, сегодня в Софии Киевской состоялся священный Синод, во время которого митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и святейший патриарх Филарет во время заседания Священного Синода не пришли к согласию по управлению Поместной православной церкви Украины. 

Grateful as always to meet His All Holiness @EcuPatriarch and to express strong U.S. support for his efforts on religious freedom, Ukrainian autocephaly, and the new U.S. Archbishop @Elpidophoros. pic.twitter.com/qvOY7ScGkb

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) 24 мая 2019 г.

Украинские Национальные Новости

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