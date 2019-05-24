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Посол США обговорив із Вселенським патріархом підтримку української церкви

Посол США обговорив із Вселенським патріархом підтримку української церкви

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Посол США в Греції Джеффрі Пайєтт у п'ятницю зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм в Афінах і обговорив роль Вселенського Патріарха у питанні української автокефальної церкви. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

"Як завжди, вдячний Його Святості Вселенському Патріарху і висловлюю рішучу підтримку США його зусиллям зі свободи віросповідання, української автокефалії і щодо нового архієпископа в США Елпідофора", - написав Пайєтт.

За інформацією грецьких ЗМІ, він так само обговорив з Варфоломієм майбутній візит останнього в США.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Софії Київській відбувся священний Синод, під час якого митрополит Київський і всієї України Епіфаній і святіший патріарх Філарет під час засідання Священного Синоду не дійшли згоди з управління Помісною православною церквою України.

Grateful as always to meet His All Holiness @EcuPatriarch and to express strong US support for his efforts on religious freedom, Ukrainian autocephaly, and the new US Archbishop @Elpidophoros . pic.twitter.com/qvOY7ScGkb

- Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) 24 травня 2019 р

Українські Національні Новини

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