Посол России в США завершил свою миссию в Соединенных Штатах и возвращается в Москву.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

69-летний российский дипломат Антонов (ранее считался сторонником жесткой линии в агрессии кремля) в июле заявил, что его назначение подходит к концу. Сейчас российский дипломат завершил пребывание в США.

Согласно сообщениям росСМИ, «посол России в США Анатолий Иванович Антонов завершает свою миссию в Вашингтоне и возвращается в Москву».

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