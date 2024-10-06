Посол рф завершает свои полномочия в Вашингтоне
Киев • УНН
69-летний российский дипломат Антонов завершил свою миссию в США. Посол РФ, который ранее считался сторонником жесткой линии Кремля, возвращается в Москву после окончания срока назначения.
Посол России в США завершил свою миссию в Соединенных Штатах и возвращается в Москву.
Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
69-летний российский дипломат Антонов (ранее считался сторонником жесткой линии в агрессии кремля) в июле заявил, что его назначение подходит к концу. Сейчас российский дипломат завершил пребывание в США.
Согласно сообщениям росСМИ, «посол России в США Анатолий Иванович Антонов завершает свою миссию в Вашингтоне и возвращается в Москву».
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