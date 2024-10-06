Посол рф завершує свої повноваження у Вашингтоні
Київ • УНН
69-річний російський дипломат антонов завершив свою місію у США. Посол рф, який раніше вважався прихильником жорсткої лінії кремля, повертається до москви після закінчення терміну призначення.
Посол росії у США завершив свою місію у Сполучених Штатах та повертається до москви.
Пише УНН із посиланням на Reuters.
69-річний російський дипломат антонов (раінше вважався прихильником жорсткої лінії в агресії кремля) у липні заявив, що його призначення добігає кінця. Наразі російський дипломат завершив перебування в США.
Відповідно до повідомлень росЗМІ, "посол Росії в США Анатолій Іванович Антонов завершує свою місію у Вашингтоні і повертається до Москви".
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