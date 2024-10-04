У ЦПД при РНБО спростували заяву лаврова про українських інструкторів, які нібито тренують терористів у Сирії
Київ • УНН
ЦПД при РНБО спростував фейк лаврова про навчання українцями терористів у Сирії. росія намагається створити образ України як "держави-терористки", хоча сама підтримує бойовиків у регіоні.
Заява міністра закордонних справ рф сергія лаврова про те, що українські інструктори нібито навчають у Сирії міжнародних терористів разом зі США - черговий фейк ворожої пропаганди. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.
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Аналітики вказують, що цей фейк також неодноразово поширювався і по лінії служби зовнішньої розвідки рф. При цьому росіяни не наводять жодних доказів.
Як пояснив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, головний фокус наративу цієї кампанії спрямований на Близький Схід, країни Глобального Півдня, а також в американське інфополе.
"Таким чином росіяни намагаються створити інформаційний фон, що Україна, мовляв, "держава-терористка". Зараз це ключова інформаційна загроза на міжнародному рівні", – зазначив він.
Коваленко наголосив, що це рф підтримує бойовиків у Сирії, які використовували, зокрема, хімічну зброю. Також москва підтримує відносини з "Талібаном", "Хезболлою", ХАМАС та ІДІЛ.
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