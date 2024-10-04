В ЦПД при СНБО опровергли заявление оаврова об украинских инструкторах, которые якобы тренируют террористов в Сирии

Заявление министра иностранных дел рф сергея лаврова о том, что украинские инструкторы якобы обучают в Сирии международных террористов вместе с США - очередной фейк вражеской пропаганды. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

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Аналитики указывают, что этот фейк также неоднократно распространялся и по линии службы внешней разведки рф. При этом россияне не приводят никаких доказательств.

Как пояснил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, главный фокус нарратива этой кампании направлен на Ближний Восток, страны Глобального Юга, а также в американское инфополе.

"Таким образом россияне пытаются создать информационный фон, что Украина, мол, "государство-террористка". Сейчас это ключевая информационная угроза на международном уровне", - отметил он.

Коваленко отметил, что это рф поддерживает боевиков в Сирии, которые использовали, в частности, химическое оружие. Также москва поддерживает отношения с "Талибаном", "Хезболлой", ХАМАС и ИГИЛ.

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