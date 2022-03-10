Посол Польши заявил, что Польша "хорошо осознавала" последствия предложения передать США самолеты для предоставления Украине

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"Мы находились под огромным давлением со стороны наших союзников, а также общественного мнения здесь, в Соединенных Штатах. И мы четко осознавали все технические, юридические и дипломатические последствия такого шага - что, конечно, было рискованно", - заявил Магеровский.

"Поэтому мы пришли к логическому, разумному решению. Наши американские партнеры отклонили это предложение, потому что пришли к выводу, что оно слишком эскалационное. Что же, мы это понимаем, и я верю, что мы можем продолжить координацию нашей совместной усилия с нашими американскими партнерами и другими членами НАТО, чтобы помочь украинцам как можно эффективнее защищаться".

Детали

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в своем заявлении, что Пентагон не считает, что предложение Польши была "жизнеспособным", через несколько часов после того, как польские официальные лица обнародовали заявление, в котором говорилось, что правительство готово разместить все свои истребители Миг-29 на Рамштайн ВВС США, чтобы затем их предоставить Украине в ее борьбе с Россией.

Напомним

Соединенное Королевство планирует отправить в Украину зенитные ракеты, чтобы помочь Киеву бороться с "неизбирательными и убийственными" авиаударами России.