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Посол Польши заявил, что Польша "хорошо осознавала" последствия предложения передать США самолеты для предоставления Украине

Посол Польши заявил, что Польша "хорошо осознавала" последствия предложения передать США самолеты для предоставления Украине

Киев • УНН

 • 285780 просмотра

КИЕВ. 10 Марта. УНН. Посол Польши в США Марек Магеровский заявил в среду, что Польша "хорошо осознает" последствия ее предложения передать свои истребители Миг-29 в США для доставки в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Цитата

"Мы находились под огромным давлением со стороны наших союзников, а также общественного мнения здесь, в Соединенных Штатах. И мы четко осознавали все технические, юридические и дипломатические последствия такого шага - что, конечно, было рискованно", - заявил Магеровский.

"Поэтому мы пришли к логическому, разумному решению. Наши американские партнеры отклонили это предложение, потому что пришли к выводу, что оно слишком эскалационное. Что же, мы это понимаем, и я верю, что мы можем продолжить координацию нашей совместной усилия с нашими американскими партнерами и другими членами НАТО, чтобы помочь украинцам как можно эффективнее защищаться".

Детали

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в своем заявлении, что Пентагон не считает, что предложение Польши была "жизнеспособным", через несколько часов после того, как польские официальные лица обнародовали заявление, в котором говорилось, что правительство готово разместить все свои истребители Миг-29 на Рамштайн ВВС США, чтобы затем их предоставить Украине в ее борьбе с Россией.

Напомним

Соединенное Королевство планирует отправить в Украину зенитные ракеты, чтобы помочь Киеву бороться с "неизбирательными и убийственными" авиаударами России.

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