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Посол Польщі заявив, що Польща "досконально усвідомлювала" наслідки пропозиції передати США літаки для надання Україні

Посол Польщі заявив, що Польща "досконально усвідомлювала" наслідки пропозиції передати США літаки для надання Україні

Київ • УНН

 • 285785 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Посол Польщі в США Марек Магеровський заявив у середу, що Польща "досконально усвідомлює" наслідки її пропозиції передати свої винищувачі МіГ-29 до Сполучених Штатів для доставки в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Цитата

"Ми знаходилися під величезним тиском з боку наших союзників, а також громадської думки тут, у Сполучених Штатах. І ми чітко усвідомлювали всі технічні, юридичні та дипломатичні наслідки такого кроку - що, звісно, ​​було ризиковано", - заявив Маґєровський.

"Тому ми прийшли до логічного, розумного рішення. Наші американські партнери відхилили цю пропозицію, бо дійшли висновку, що вона занадто ескалаційна. Що ж, ми це розуміємо, і я вірю, що ми можемо продовжити координацію нашої спільної зусилля з нашими американськими партнерами та іншими членами НАТО, щоб допомогти українцям якомога ефективніше захищатися".

Деталі

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив у своїй заяві, що Пентагон не вважає, що пропозиція Польщі була "життєздатною", через кілька годин після того, як польські офіційні особи оприлюднили заяву, в якій говорилося, що уряд готовий розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на Рамштайн ВПС США, щоб потім їх надати Україні в її боротьбі з Росією.

Нагадаємо

Сполучене Королівство планує відправити в Україну зенітні ракети, щоб допомогти Києву боротися з "невибірковими і вбивчими" авіаударами Росії.

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