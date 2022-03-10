Посол Польщі заявив, що Польща "досконально усвідомлювала" наслідки пропозиції передати США літаки для надання Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Посол Польщі в США Марек Магеровський заявив у середу, що Польща "досконально усвідомлює" наслідки її пропозиції передати свої винищувачі МіГ-29 до Сполучених Штатів для доставки в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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"Ми знаходилися під величезним тиском з боку наших союзників, а також громадської думки тут, у Сполучених Штатах. І ми чітко усвідомлювали всі технічні, юридичні та дипломатичні наслідки такого кроку - що, звісно, було ризиковано", - заявив Маґєровський.
"Тому ми прийшли до логічного, розумного рішення. Наші американські партнери відхилили цю пропозицію, бо дійшли висновку, що вона занадто ескалаційна. Що ж, ми це розуміємо, і я вірю, що ми можемо продовжити координацію нашої спільної зусилля з нашими американськими партнерами та іншими членами НАТО, щоб допомогти українцям якомога ефективніше захищатися".
Деталі
Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив у своїй заяві, що Пентагон не вважає, що пропозиція Польщі була "життєздатною", через кілька годин після того, як польські офіційні особи оприлюднили заяву, в якій говорилося, що уряд готовий розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на Рамштайн ВПС США, щоб потім їх надати Україні в її боротьбі з Росією.
Нагадаємо
Сполучене Королівство планує відправити в Україну зенітні ракети, щоб допомогти Києву боротися з "невибірковими і вбивчими" авіаударами Росії.