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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Посол Польши хочет получить для Украины более 14 танков "Леопард"

Киев • УНН

 • 444111 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Польша призывает Украину получить более 14 основных боевых танков Leopard от коалиции западных государств. Об этом заявил посол Польши в Германии Дариуш Павлос газетам Funke media group, передает УНН.

Посол Польши хочет получить для Украины более 14 танков "Леопард"

Цитата

"Польша потребует создания больших воинских частей, которые будут иметь военное значение для защиты Украины", - скачал польский чиновник.

"Такое формирование, оснащенное профессиональным снаряжением, сможет установить серьезную блокаду российской агрессии против Украины", — добавил он.

Напомним

Заявление польского президента Анджея Дуды о готовности Польши предоставить Украине танки Leopard может вызвать негативную реакцию в Германии. Если Варшава пойдет на такой шаг в обход разрешения со стороны Берлина, это пошатнет доверие между странами

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