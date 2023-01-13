Посол Польши хочет получить для Украины более 14 танков "Леопард"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Польша призывает Украину получить более 14 основных боевых танков Leopard от коалиции западных государств. Об этом заявил посол Польши в Германии Дариуш Павлос газетам Funke media group, передает УНН.
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"Польша потребует создания больших воинских частей, которые будут иметь военное значение для защиты Украины", - скачал польский чиновник.
"Такое формирование, оснащенное профессиональным снаряжением, сможет установить серьезную блокаду российской агрессии против Украины", — добавил он.
Напомним
Заявление польского президента Анджея Дуды о готовности Польши предоставить Украине танки Leopard может вызвать негативную реакцию в Германии. Если Варшава пойдет на такой шаг в обход разрешения со стороны Берлина, это пошатнет доверие между странами