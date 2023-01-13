Посол Польщі хоче отримати для України понад 14 танків "Леопард"

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"Польща вимагатиме створення більших військових частин, які матимуть військове значення для захисту України", - скачав польський чиновник.

"Таке формування, оснащене професійним спорядженням, зможе встановити серйозну блокаду російської агресії проти України", — додав він.

Нагадаємо

Заява польського президента Анджея Дуди про готовність Польщі надати Україні танки Leopard може викликати негативну реакцію у Німеччині. Якщо Варшава піде на такий крок в обхід дозволу з боку Берліну, це суттєво похитне довіру між країнами