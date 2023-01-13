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The New York Times

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Посол Польщі хоче отримати для України понад 14 танків "Леопард"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Польща закликає Україну отримати більш як 14 основних бойових танків Leopard від коаліції західних держав. Про це заявив посол Польщі в Німеччині Даріуш Павлос газетам Funke media group, передає УНН.

Посол Польщі хоче отримати для України понад 14 танків "Леопард"

Цитата

"Польща вимагатиме створення більших військових частин, які матимуть військове значення для захисту України", - скачав польський чиновник.

"Таке формування, оснащене професійним спорядженням, зможе встановити серйозну блокаду російської агресії проти України", — додав він.

Нагадаємо

Заява польського президента Анджея Дуди про готовність Польщі надати Україні танки Leopard може викликати негативну реакцію у Німеччині. Якщо Варшава піде на такий крок в обхід дозволу з боку Берліну, це суттєво похитне довіру між країнами

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